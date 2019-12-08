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Новости

08 декабря 2019, 15:15

Город

Последний бесплатный день на МЦД и спасение на льду: новости Москвы за 8 декабря

Последний бесплатный день на МЦД и спасение на льду: новости Москвы за 8 декабря

У панды Дин-Дин появился друг-снеговик

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Два самолета из Москвы не смогли сесть в Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада

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Грибы под снегом нашли в Подмосковье

На северо-востоке Москвы водитель вылетел с дороги прямо в Долгие пруды. Водоем уже схватился льдом, поэтому машина не утонула. Мужчина выбрался самостоятельно. Его автомобиль спасатели вытащили на берег с помощью веревки.

На станциях МЦД начали закрывать турникеты. Диаметры станут платными с завтрашнего дня. Если вы забыли карту, ничего страшного. На станциях дежурят сотрудники МЦД, которые помогут пройти.

Осень возвращается в Москву. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели будет на 5-6 градусов выше нормы и плюсовая температура. Небольшое похолодание начнется со среды. Тогда столбики термометров приблизятся к нулю.

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