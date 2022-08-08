В России вернут магазины беспошлинной торговли для дипломатов и членов их семей

В Москву вернутся "Березки". Это магазины с беспошлинной торговлей, доступные только для иностранцев и дипломатов.

Известно, что первые точки откроют не только в столице, но и в Петербурге. Принимать там будут доллары, евро и рубли.

Что можно будет купить? Есть ли шанс попасть российским гражданам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.