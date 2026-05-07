07 мая, 08:00Общество
Специалисты предупредили о росте активности комаров и мошек в столичном регионе
Вместе с теплой погодой в столицу возвращаются комары и мошки. Специалисты ожидают рост их активности в ближайшие две недели после прогрева почвы и водоемов.
По словам экспертов, в Московском регионе эти насекомые не представляют эпидемиологической опасности и не переносят тропические заболевания. Основной проблемой остаются укусы и связанный с ними дискомфорт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.