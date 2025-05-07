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07 мая, 23:45

Общество

СМИ заявили о смертельно опасном грибке, распространяющемся по планете

СМИ заявили о смертельно опасном грибке, распространяющемся по планете

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Мировые СМИ заявили о появлении смертельно опасного грибка, который распространяется по Земле. Активный рост аспергилла (аспергиллюса) связывают с изменением климата.

Исследователи предупреждают, что заболеваемость аспергиллезом к началу следующего века возрастет на 77%. По их словам, это произойдет, в том числе из-за того, что температура человеческого тела хорошо подходит для размножения многих видов этого грибка. Среди ключевых симптомов: сильный кашель, зеленоватая мокрота с вкраплениями крови, температура до 38 градусов и слабость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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