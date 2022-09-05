Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в РФ

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Обстановку оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточно-экономическом форуме.

По ее словам, в стране отметили замедление темпов роста заболеваемости. Дополнительные ограничительные меры пока не нужны. Информации о дефиците вакцин нет, поэтому ситуация не вызывает особых тревог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.