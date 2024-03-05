Москвичам рассказали о ценах на цветы к 8 Марта

Подмосковные хозяйства подготовили к 8 Марта более 17 миллионов цветов. Одними из самых популярных стали розы.



Букет роз в цветочном магазине обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. Если же покупать онлайн, то придется заплатить больше – почти на тысячу. Перед праздником стоимость букетов всегда вырастает. По словам экспертов, обычные цены в такие дни увеличиваются в среднем на 10–30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.