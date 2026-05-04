Врачи призвали не сдерживать чихание. Медики предупреждают, что попытка чихнуть "в себя" с зажатым носом и ртом может привести к серьезным травмам.

В подмосковном Пушкине молодому человеку потребовалась экстренная помощь после такой попытки. Пациент повредил ткани дыхательных путей и получил травму гортани.

Специалисты объясняют, что при чихании воздух выходит с большой скоростью и давлением. Если в этот момент перекрыть нос и рот, ударная волна направляется внутрь организма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.