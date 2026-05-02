02 мая, 22:30Общество
"Робостанция" на ВДНХ отметила 11 лет работы
"Робостанция" на ВДНХ отмечает 11-й день рождения. На выставке по случаю праздника собрались более 50 самых разнообразных роботов со всего мира. В том числе и разработки для промышленности, и роботы-собаки, и робот-актер. Для посетителей подготовили большую развлекательную программу.
Среди новинок робот-уборщик, интеллектуальный помощник и коллаборативная машина для оптимизации производств. Празднование дня рождения "Робостанции" продлится до 3 мая включительно.
