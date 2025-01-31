В Московском дворце пионеров пройдет фестиваль науки

8 февраля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоится фестиваль, посвященный Дню российской науки. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гостей ждут лекции о физике и космосе, научные бои, встречи с учеными и интерактивные шоу. Одним из ярких моментов станут опыты: участники смогут создать пенный вулкан, хрустальный цветок и безопасный огонь. Также покажут эксперименты с жидким азотом, "химического" джина и взрыв шара диаметром более метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.