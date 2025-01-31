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31 января, 10:15

Общество

В Московском дворце пионеров пройдет фестиваль науки

В Московском дворце пионеров пройдет фестиваль науки

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8 февраля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоится фестиваль, посвященный Дню российской науки. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гостей ждут лекции о физике и космосе, научные бои, встречи с учеными и интерактивные шоу. Одним из ярких моментов станут опыты: участники смогут создать пенный вулкан, хрустальный цветок и безопасный огонь. Также покажут эксперименты с жидким азотом, "химического" джина и взрыв шара диаметром более метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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