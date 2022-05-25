В Минобрнауки заявили о планах отказаться от бакалавриата и магистратуры

Министр образования и науки Валерий Фальков заявил о планах ухода России от Болонской системы высшего образования, предполагающей бакалавриат и магистратуру.

По его мнению, будущее – за собственной, уникальной системой. Минпросвещения готово помочь Минобрнауки с переходом на специалитет как основной формат подготовки. Уже есть программа и ее готовы внедрить в педвузах с 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.