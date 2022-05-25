Столичные школьники отпразднуют последние звонки 25 мая

В столичных школах 25 мая пройдут последние звонки. В этом году они прозвенят по-старому – то есть очно и с гостями. До этого они из-за коронавируса проводились в онлайн-формате.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в этом году школы Москвы сами принимали решение о дате проведения последних звонков и допуске родителей на них. Поэтому последние звонки начали проводить с середины мая, однако большинство выпускников попрощаются со школой именно 25 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.