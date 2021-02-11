В Москве проходит педагогический форум, первая его неделя посвящена математике и информатике.

Участники обсудят, как может пригодиться опыт онлайн-обучения, как дистанционное образование дополняет традиционное, как можно строить уроки в смешанном обучении и как мотивировать учеников.

Главная цель самого форума – организовать диалог с учителями о содержании, методах и формах преподавания, сформировать практики и заложить основу будущих стандартов обучения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.