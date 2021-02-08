Свыше 45 тыс московских школьников учатся в предпрофессиональных классах – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице для школьников открыты предпрофессиональные классы, организованы образовательные проекты, в рамках которых ученики работают в лабораториях и научно-технических мастерских, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у детей и родителей отмечается интерес к предпрофессиональному образованию.

"В этом учебном году, например, число учащихся таких классов выросло на 20%. Всего медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч школьников. Телемедицина, альтернативная энергетика, робототехника и генетика – лишь малая часть дисциплин, которые изучают наши школьники", – рассказала вице-мэр.

Ракова рассказала, что учащиеся старших классов знакомятся с современными решениями в разных областях науки, осваивают профессиональное оборудование и многое другое.

Заммэра уточнила, что подобные проекты реализуются почти в 400 школах столицы.

В прошлом году были открыты "атомные" и "курчатовские", а также предпринимательские классы. Кроме того, в городе проводят профессиональную олимпиаду. Победители и призеры конференций и олимпиады получают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Также у учеников пользуется популярностью проект "Субботы московского школьника", с начала реализации которого его участниками стали свыше 1,3 миллиона человек.

Ранее стало известно, что обучение в детских технопарках Москвы с 2016 года прошли порядка 280 тысяч человек. С детскими технопарками Москвы работает более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов России. В числе партнеров детских технопарков – МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ и другие высшие образовательные учреждения. По мнению декана транспортного факультета Московского политеха Пабло Итурралде, подобные комплексы предоставляют школьникам возможность на практике оценить те или иные профессии.

