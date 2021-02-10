Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По новым санитарным правилам в образовательных целях запрещено использовать личные мобильные телефоны. Как рассказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, данный запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.

"Введен запрет на использование в образовательных целях мобильных средств связи. Для проведения образовательной программы нельзя использовать личные мобильные телефоны", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат судиться по смартфону. Об этом рассказал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, скоро участникам судебных разбирательств будет позволено принимать в них участие дистанционно, используя личные средства связи.