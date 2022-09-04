Родители школьников задали вопросы Минпросвещения по поводу запрета смартфонов на уроках

Этот учебный год начался с важных нововведений. Минпросвещения казалось бы поставило точку в споре – нужны ли школьникам на уроках телефоны. Пользоваться гаджетами на занятиях теперь официально запрещено. Однако у родителей возникло немало вопросов.

Например, как и где будут хранить смартфоны, и несет ли кто-то за это ответственность? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.