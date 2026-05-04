Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Школу на 825 детей строят в районе Солнцево на улице Матросова, сообщил Сергей Собянин. Здание будет состоять из трехэтажного блока начальной школы и четырехэтажного для основной и средней. На прилегающей территории оборудуют спортивные зоны и пространство для тихого отдыха.

"Мы развиваем цифровые технологии, которые помогают проектным командам работать быстрее и точнее. Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет находить уязвимые места в проектах еще до начала активной фазы строительства и принимать более точные решения за счет дополнительного анализа данных. Это напрямую влияет на сроки и затраты: чем раньше выявлена проблема, тем проще ее устранить. В итоге повышается надежность и качество возводимых объектов", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Щит "Татьяна" выполнит проходку правого тоннеля между станциями метро "Новомосковская" и "Сосенки". Длина тоннеля составит 1,61 километра, завершить проходку планируется до конца 2026 года.