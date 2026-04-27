В Москве обсудили внедрение космических технологий в медицину и городскую среду

Круглый стол "Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики" прошел 27 апреля в Московской торгово-промышленной палате. Участники круглого стола обсудили значение космонавтики в обеспечении исследований и разработок, а также ключевую роль Москвы во внедрении космических технологий в медицину, связь и городскую среду.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители Московской торгово-промышленной палаты, разработчики биотехнологий, студенты профильных направлений, эксперты в сфере медицины, связи и робототехники.

Как рассказал Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко, многие технологии изначально разрабатывались для космонавтики, а в дальнейшем прочно вошли в повседневную жизнь. По его словам, около 40% космических разработок используются в быту.

"Развитие космической индустрии напрямую влияет на качество жизни на Земле. Многие "земные" технологии изначально разрабатывались для космонавтики и стали доступны миллионам. Каждый раз, когда человек пользуется навигатором, пьет очищенную воду или принимает лекарство, он косвенно пользуется результатом космических исследований. Инвестиции в космическую отрасль – это инвестиции в безопасное, здоровое и комфортное будущее для всего человечества", – сказал он.

Депутат Госдумы добавил, что развитие отрасли является одним из важнейших приоритетов государства. Он напомнил, что в 2025 году по инициативе Владимира Путина был запущен нацпроект "Космос". Страна будет наращивать орбитальную группировку и развивать собственную орбитальную станцию. Особое внимание уделят подготовке инженеров, конструкторов и других специалистов, а также участию частных компаний, чтобы разработки космической отрасли активнее применялись в экономике и повседневной жизни людей.

Продолжая тему влияния космических технологий на жизнь на Земле, эксперты обсудили их применение в медицине. Это одно из самых перспективных направлений на стыке фундаментальной науки, фармацевтики и высоких технологий, подчеркнул депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев.

По его словам, одно из ключевых направлений – разработка лекарств в условиях невесомости. На Земле гравитация мешает формированию чистых белковых кристаллов, а на орбите эти ограничения снижаются. Это открывает возможности для создания более точных и стабильных препаратов, в том числе для лечения тяжелых заболеваний. Космическая медицина также включает в себя биопечать тканей, разработку радиопротекторных препаратов и средств защиты организма от невесомости и радиации. Как отметил Нифантьев, эти исследования важны для длительных миссий, но их результаты могут применяться и на Земле – в персонализированной медицине, реабилитации и создании новых методов лечения.

"Ключевая задача – перевести космические технологии из эксперимента в серийное производство и снизить себестоимость. Такой подход поможет реализовать курс правительства на доступность современных методов лечения. Главное условие успешного развития этой отрасли – подготовка высококвалифицированных кадров. Важно возрождать национальную школу фармакологии и фармацевтики через создание инновационных средних специальных учебных заведений, а также расширение направления "Фармация" в рамках федерального проекта "Профессионалитет", – пояснил он.

Отдельно эксперты подчеркнули роль Москвы как одного из ключевых центров ракетно-космической промышленности, где создаются технологии, которые затем находят применение в медицине, связи и городской инфраструктуре. В столице работают около 120 профильных компаний, включая ведущие научно-исследовательские институты, а в отрасли заняты более 30 тысяч человек.

"Было бы полезно сформировать больше тематических площадок, где студенты, преподаватели и молодые инженеры могли бы презентовать инновационные идеи и обмениваться опытом. Это поможет обеспечить устойчивый кадровый потенциал для развития как космической отрасли, так и смежных высокотехнологичных отраслей в Москве. Столица уже стала точкой притяжения для инженеров и конструкторов. Работа в данном направлении и далее обеспечит технологический суверенитет страны и ее лидерство в космосе, а также даст импульс развитию медицины, систем связи и микроэлектроники", – пояснил участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой.

По итогам круглого стола эксперты предложили усилить взаимодействие профильных классов, колледжей и высокотехнологичных предприятий. В Москве эта связка уже выстроена: в самих инженерных и космических классах школьники углубленно изучают профильные предметы и знакомятся с отраслью через экскурсии на предприятия и встречи с инженерами. Такой формат помогает еще в школе лучше понять реальные задачи профессии и осознанно выбрать дальнейшую образовательную траекторию.

