Ученые предупредили о частой солнечной активности в 2024 году

В 2024 году ученые спрогнозировали частую солнечную активность. Вспышки на Солнце откликаются мощными магнитными бурями на Земле, а они в свою очередь способны повлиять на самочувствие людей.

Ученые ожидают, что в 2024 году солнечная активность достигнет своего пика и начнет расти с января. Высока вероятность возникновения и магнитных штормов мощностью три и четыре балла из пяти возможных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.