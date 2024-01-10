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10 января, 07:30

Наука

Ученые предупредили о частой солнечной активности в 2024 году

Ученые предупредили о частой солнечной активности в 2024 году

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В 2024 году ученые спрогнозировали частую солнечную активность. Вспышки на Солнце откликаются мощными магнитными бурями на Земле, а они в свою очередь способны повлиять на самочувствие людей.

Ученые ожидают, что в 2024 году солнечная активность достигнет своего пика и начнет расти с января. Высока вероятность возникновения и магнитных штормов мощностью три и четыре балла из пяти возможных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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