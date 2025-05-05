Старый советский спутник "Космос-482" упадет на Землю в ближайшие дни. Аппарат отправили на Венеру в 1972 году, однако из-за неисправностей станция летала вокруг Земли более 50 лет.

По подсчетам ученых, спутник на скорости 240 километров в час столкнется с планетой в период с 9 по 11 мая. Точное место падения космического аппарата предсказать невозможно. Если у него откроется парашют, то приземление будет мягким. Однако существует вероятность и того, что спутник может прилететь и в густонаселенные районы.

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