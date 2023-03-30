Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Строительная готовность Троицкой линии московского метро оценивается в 60%. Об этом во время осмотра строительства станции "Генерала Тюленева", находящейся на участке Троицкой линии, рассказал Сергей Собянин.

Строительная готовность станции "Генерала Тюленева" оценивается в 55%. Участок расположен вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан.

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