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Новости

30 марта, 15:15

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Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

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Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

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Строительная готовность Троицкой линии московского метро оценивается в 60%. Об этом во время осмотра строительства станции "Генерала Тюленева", находящейся на участке Троицкой линии, рассказал Сергей Собянин.

Строительная готовность станции "Генерала Тюленева" оценивается в 55%. Участок расположен вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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