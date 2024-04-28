Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Мэр отметил, что столичная скорая помощь является одной из самых эффективных в мире. Здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей. Время ответа диспетчера на звонок составляет всего 3–4 секунды, а все бригады недавно оснастили новой медицинской техникой.

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