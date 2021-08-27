Собянин предложил изменить наказание для преднамеренно нарушающих тишину автомобилистов

Штрафы за нарушение тишины в столице могут поднять в несколько раз. Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для автомобилистов и байкеров, которые гоняют по городу без глушителей и с громкой музыкой.

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