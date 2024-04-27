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Новости

27 апреля, 00:00

Новости

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: на Московском кинофестивале показали более 250 фильмов из 50 стран

Новости часа: большинство клиник в Москве перешли на новый стандарт

"Мой район. Новости": ИИ станет базовой медицинской технологией в Москве

Новости часа: большинство московских клиник перешли на новый стандарт работы

Новости часа: приемное отделение ГКБ № 24 в Москве открыли после реконструкции

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин объявил о завершении реконструкции приемных отделений шести больниц

Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Собянин: на московских ярмарках представлены товары более чем из 40 регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице близится завершение перехода на новый стандарт, который позволит ускорить оказание экстренной медпомощи в 1,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин

Песок из Сахары долетел до Москвы, но качество воздуха остается в норме, заявили в департаменте природопользования.

Апрель 2024 года в Москве стал одним из самых жарких за последние 75 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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