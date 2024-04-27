Новости часа: Москва завершает переход на новый стандарт экстренной медпомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице близится завершение перехода на новый стандарт, который позволит ускорить оказание экстренной медпомощи в 1,5 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин

Песок из Сахары долетел до Москвы, но качество воздуха остается в норме, заявили в департаменте природопользования.

Апрель 2024 года в Москве стал одним из самых жарких за последние 75 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.