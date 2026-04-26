26 апреля, 14:30
Сергей Собянин сообщил о 30-летии поисково-спасательной службы в Москве
Московской поисково-спасательной службе на водных объектах исполнилось 30 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин. Безопасность на водоемах столицы обеспечивают 26 поисково-спасательных станций.
Под контролем находится вся береговая линия Москвы-реки и Химкинского водохранилища. Круглосуточно дежурят свыше 80 спасателей, включая водолазов. В жару и оттепель группировка увеличивается до 120 спасателей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.