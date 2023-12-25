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25 декабря, 15:45

Транспорт

Новости часа: новый электробусный парк в столице позволит запустить еще 12 маршрутов

Новости часа: новый электробусный парк в столице позволит запустить еще 12 маршрутов

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: третий электробусный парк "Салтыковка" открыли в столице

Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Новости часа: в Бирюлеве Восточном и Отрадном открылись новые городские поликлиники

Собянин сообщил об открытии еще двух поликлиник, построенных по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк в Москве позволит запустить еще 12 маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Завод по выпуску технологического оборудования появится в столичном ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В столичном парке "Остров мечты" открыли резиденцию Деда Мороза. Об этом заявили в пресс-службе парка.

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