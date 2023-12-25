Новости часа: новый электробусный парк в столице позволит запустить еще 12 маршрутов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк в Москве позволит запустить еще 12 маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Завод по выпуску технологического оборудования появится в столичном ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В столичном парке "Остров мечты" открыли резиденцию Деда Мороза. Об этом заявили в пресс-службе парка.