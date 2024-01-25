Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Десять тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в московских колледжах. Город поддерживает девятиклассников, которые хотят получить специальность и быстрее начать работать.

Востребованность рабочих профессий растет и специалисты уже нужны. По словам Сергея Собянина, в этом году столица начинает масштабную реорганизацию среднетехнического образования.

Как теперь будет проходить обучение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.