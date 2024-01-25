Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 22:15

Новости

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Собянин: в колледжах создадут еще 10 тыс бюджетных мест для девятиклассников

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Новости часа: 2 190 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года

Новости часа: в вузах и колледжах Москвы обучаются более 900 тыс студентов

Новости часа: Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

"Мой район. Новости": завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой – Собянин

Десять тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в московских колледжах. Город поддерживает девятиклассников, которые хотят получить специальность и быстрее начать работать.

Востребованность рабочих профессий растет и специалисты уже нужны. По словам Сергея Собянина, в этом году столица начинает масштабную реорганизацию среднетехнического образования.

Как теперь будет проходить обучение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществовидеоЕкатерина КузнеченковаАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика