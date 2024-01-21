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21 января, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Реставрацию 22 скульптур на здании РГБ выполнили в рекордные сроки – Собянин

Собянин: 24 тыс медиков повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году

Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Реконструкция Голутвинского и Щукинского газопроводов завершена более чем на половину

Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

"Мой район. Новости": технополису "Москва" исполнилось 18 лет

Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"

Собянин рассказал о комплексной реконструкции двух газопроводов-дюкеров

Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метрополитена

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья.

Так, Сергей Собянин рассказал, что цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%. Также снижается стоимость самих проектов. В основном это происходит за счет цифровизации документов.

Водитель, который прокатил в Мытищах людей на тюбингах, привязанных к внедорожнику, был задержан. Как сообщили в МВД, мужчину привлекли к административной ответственности. Он свою вину не отрицал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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