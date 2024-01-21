Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья.

Так, Сергей Собянин рассказал, что цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%. Также снижается стоимость самих проектов. В основном это происходит за счет цифровизации документов.

Водитель, который прокатил в Мытищах людей на тюбингах, привязанных к внедорожнику, был задержан. Как сообщили в МВД, мужчину привлекли к административной ответственности. Он свою вину не отрицал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.