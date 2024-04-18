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Новости

18 апреля, 16:45

Экономика

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более 1,5 млн раз за 12 лет

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более 1,5 млн раз за 12 лет

Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Новости часа: около 200 поликлиник реконструировали в столице

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более полутора миллионов раз за 12 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за шторма. Об этом говорится в телеграм-канале департамента торговли и услуг столицы.

Праздник проекта "Мой спортивный район" пройдет 20 апреля на пяти площадках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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