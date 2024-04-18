Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более 1,5 млн раз за 12 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более полутора миллионов раз за 12 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за шторма. Об этом говорится в телеграм-канале департамента торговли и услуг столицы.

Праздник проекта "Мой спортивный район" пройдет 20 апреля на пяти площадках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.