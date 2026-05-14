Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы"

Сергей Собянин в мессенджере MAX подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы". Учителем года стал Константин Проскуряков. Он преподает физику в школе № 2100.

В номинации "Воспитатель года" выбрали Павла Дементьева из школы № 1210, а лучшим педагогом-психологом признан Владимир Лукашин из школы № 1589. Среди логопедов победила Ирина Геращенко из школы № 1151. Первое место среди дефектологов заняла Екатерина Любкевич из специальной школы-интерната № 30.

