Собянин: реконструкцию Московского ипподрома планируется завершить в этом году

Завершить реставрацию исторического главного корпуса Центрального Московского ипподрома планируют уже в этом году. Ход работ осмотрел Сергей Собянин вместе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

На данный момент специалисты трудятся над реставрацией фасадов и интерьеров, восстанавливают витражи, люстры, лепнину и другие элементы. Чтобы обеспечить максимальную точность, применяются современные технологии. По итогам реставрации на трибуне смогут разместиться до 2 тысяч зрителей. Также сохранят исторический ресторан и музей истории Центрального Московского ипподрома.

