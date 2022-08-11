Собянин анонсировал открытие основного участка МСД к осени

В столице завершают строительство участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на дорожном объекте. Строители заливают последние кубометры бетона и кладут последние метры асфальта.

Когда именно планируют открыть этот участок? И на каком этапе строительства находятся остальные? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.