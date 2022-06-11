Концерт, серсо и хоровод дружбы: Собянин рассказал, как отметить День России в Москве

Ко Дню России для москвичей подготовили большую праздничную программу. Отметить праздник на городских площадках горожан пригласил Сергей Собянин. На сайте мэра появилось описание более десятка локаций.

Много интересного будет в самых знаковых местах города. Это и несколько площадок фестиваля "Времена и эпохи" и туристический фестиваль на ВДНХ, а также другие мероприятия. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.