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Новости

Новости

10 марта, 23:30

Новости

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Новости часа: в Москве начали реставрировать городскую усадьбу Морозова

Новости часа: столичные ИТ-компании заработали около 3,5 трлн рублей в 2023 году

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год – Собянин

Москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" около 130 тыс раз с лета 2023 года

Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4 – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиры МЦД-4 совершили свыше 34 миллиона поездок с момента его запуска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Северный участок Московского скоростного диаметра и Ленинградское шоссе планируют связать дорожной сетью, сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Уже в 2024 году в столице в полном объеме начнет работу музей Киностудии имени Максима Горького, заявили на официальном сайте мэра Москвы.

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