Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиры МЦД-4 совершили свыше 34 миллиона поездок с момента его запуска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Северный участок Московского скоростного диаметра и Ленинградское шоссе планируют связать дорожной сетью, сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Уже в 2024 году в столице в полном объеме начнет работу музей Киностудии имени Максима Горького, заявили на официальном сайте мэра Москвы.

