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08 марта, 23:30

Город

Новости часа: Собянин пригласил горожан принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: Собянин пригласил горожан принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Новости часа: количество поездок на личных машинах по Москве в 2023 году сократилось на 4%

Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

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Собянин рассказал, какие цветы высадят в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в общегородских субботниках. По словам градоначальника, месячник по уборке и благоустройству пройдет с 1 по 30 апреля.

В 2023 году москвичи воспользовались городским транспортом на 230 миллионов раз больше, чем в 2022 году. Об этом рассказал Дептранс.

По данным пресс-службы Музея Победы, на площадке организации открылась экспозиция "Жены героев".

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