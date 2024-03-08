Новости часа: Собянин пригласил горожан принять участие в общегородских субботниках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в общегородских субботниках. По словам градоначальника, месячник по уборке и благоустройству пройдет с 1 по 30 апреля.

В 2023 году москвичи воспользовались городским транспортом на 230 миллионов раз больше, чем в 2022 году. Об этом рассказал Дептранс.

По данным пресс-службы Музея Победы, на площадке организации открылась экспозиция "Жены героев".