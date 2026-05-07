Сергей Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии Дня Победы

Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду. Это традиционная часть подготовки к 9 Мая. Подробности в своем канале в мессенджере MAX привел Сергей Собянин.

По словам мэра, за исправностью Вечного огня следят специалисты Мосгаза с момента его зажжения, 8 мая 1967 года. Техническое обслуживание проводят каждый месяц, но перед Днем Победы процедура особенная, занимаются ей лучшие сотрудники.

