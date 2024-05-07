Новости часа: Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Батареи снова прогреются в жилых домах и соцобъектах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура воздуха в Москве будет на 10 градусов ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Движение для транспорта будет временно закрыто в центре Москвы во вторник, 7 мая. Об этом заявили в Дептрансе.