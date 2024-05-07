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Новости

07 мая, 00:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Новости часа: Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 мая

"Мой район. Новости": в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

Новости часа: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

Сергей Собянин: в столице отмечается День герба и флага Москвы

Собянин: уникальные электросуда будут строить и обслуживать на новой судоверфи

Новости часа: в Нагатинском Затоне в конце 2024 года откроют производство электросудов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Батареи снова прогреются в жилых домах и соцобъектах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура воздуха в Москве будет на 10 градусов ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Движение для транспорта будет временно закрыто в центре Москвы во вторник, 7 мая. Об этом заявили в Дептрансе.

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