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Новости

03 декабря, 12:45

Новости

Новости часа: почти 16 тысяч жителей Северного округа Москвы получили жилье по реновации

Новости часа: почти 16 тысяч жителей Северного округа Москвы получили жилье по реновации

Новости часа: более 500 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Почти 16 тысяч жителей САО получили жилье по реновации – Собянин

Вдвое больше москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс"

Мэр Москвы стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Собянин получил премию "Юрист года"

Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве

Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО

Около 16 тысяч москвичей, проживающих на севере столицы, получили новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве в воскресенье, 3 декабря, ожидаются снег, местами сильный, метель и ветер с порывами до 16 метров в секунду, заявили в МЧС России.

Во втором полугодии 2023 года в Москве аннулировано более 1,2 тысяч грузовых пропусков, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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