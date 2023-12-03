Новости часа: почти 16 тысяч жителей Северного округа Москвы получили жилье по реновации

Около 16 тысяч москвичей, проживающих на севере столицы, получили новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве в воскресенье, 3 декабря, ожидаются снег, местами сильный, метель и ветер с порывами до 16 метров в секунду, заявили в МЧС России.

Во втором полугодии 2023 года в Москве аннулировано более 1,2 тысяч грузовых пропусков, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

