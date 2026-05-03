03 мая, 16:15Мэр Москвы
Собянин: три новых квартала появятся на юго-западе и северо-востоке Москвы
Три новых квартала появятся на юго-западе и северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Благодаря реализации проектов новое современное жилье получат более 1,5 тысячи человек. В настоящее время эти территории относятся к категории неэффективно используемых, там находятся различные нежилые устаревшие объекты.
