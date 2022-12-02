Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

У детской клинической больницы святого Владимира появится новый корпус. Строительство обещают закончить до конца 2023 года. Здание рассчитано на 482 места. На крыше установят вертолетную площадку, чтобы принимать экстренных пациентов, а сам комплекс будет многопрофильным.

Как сообщил Сергей Собянин, одна из основных задач – увеличение мощности детской больницы, там будут работать более тысячи человек. По масштабу и объему строительства это один из крупнейших проектов в здравоохранении по адресной инвестпрограмме, подчеркнул мэр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.