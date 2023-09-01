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01 сентября, 09:45

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Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска

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Сергей Собянин поблагодарил московских коммунальщиков, которые помогали восстанавливать Донецк и Луганск. Выполнять обычную работу там приходится с риском для жизни, отметил мэр, выступая перед сотрудниками в День работников комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что передать слова благодарности московским коммунальщикам его просили и руководители, и жители ЛНР и ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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