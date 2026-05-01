Сергей Собянин рассказал о программе городского праздника выпускников

Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ в Москве. О программе мероприятия в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

Организаторы готовят интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных артистов и диджеев.

Выпускники сами выбрали выступающих. Праздник посетят около 40 тысяч человек. Они смогут попасть на ВДНХ по браслету с QR-кодом.

