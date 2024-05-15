Гастроэнтеролог рассказала, как лекарства из списка Минздрава могут влиять на водителей

Врач-гастроэнеролог, кандидат медицинских наук Анастасия Горяинова рассказала, насколько лекарства в этом списке могут быть опасны для водителей.

Между тем в Минздраве РФ заявили, что список лекарств, который запрещено употреблять водителям, носит информационный характер. Обширный перечень препаратов, после которых якобы нельзя садиться за руль, ранее опубликовали СМИ.

Подробнее о совместимости лекарств и вождения – в эфире телеканала Москва 24.