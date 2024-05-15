Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 15:00

Общество

Гастроэнтеролог рассказала, как лекарства из списка Минздрава могут влиять на водителей

Гастроэнтеролог рассказала, как лекарства из списка Минздрава могут влиять на водителей

Депутат Госдумы прокомментировал появление списка запрещенных для водителей лекарств

В Минздраве прокомментировали список запрещенных для водителей лекарств

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Врач-гастроэнеролог, кандидат медицинских наук Анастасия Горяинова рассказала, насколько лекарства в этом списке могут быть опасны для водителей.

Между тем в Минздраве РФ заявили, что список лекарств, который запрещено употреблять водителям, носит информационный характер. Обширный перечень препаратов, после которых якобы нельзя садиться за руль, ранее опубликовали СМИ.

Подробнее о совместимости лекарств и вождения – в эфире телеканала Москва 24.

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