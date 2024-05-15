15 мая, 15:00Общество
Гастроэнтеролог рассказала, как лекарства из списка Минздрава могут влиять на водителей
Врач-гастроэнеролог, кандидат медицинских наук Анастасия Горяинова рассказала, насколько лекарства в этом списке могут быть опасны для водителей.
Между тем в Минздраве РФ заявили, что список лекарств, который запрещено употреблять водителям, носит информационный характер. Обширный перечень препаратов, после которых якобы нельзя садиться за руль, ранее опубликовали СМИ.
Подробнее о совместимости лекарств и вождения – в эфире телеканала Москва 24.