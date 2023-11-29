Посвященная фильму "Трудно быть Богом" выставка началась в Музее кино

На ВДНХ в Музее кино проходит выставка, посвященная фильму Алексея Германа "Трудно быть Богом". Посетители смогут увидеть всю "изнанку" мира, который выстраивал Герман 14 лет вместе со съемочной группой – именно столько времени продолжалась работа над фильмом.

На выставке есть и костюмные комплексы, и эскизы, и бытовые предметы, и фото со съемок. Всего представлено около одной тысячи экспонатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.