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Новости

29 ноября, 08:00

Культура

Посвященная фильму "Трудно быть Богом" выставка началась в Музее кино

Посвященная фильму "Трудно быть Богом" выставка началась в Музее кино

Премьера танцевального шоу "История в отеле" в Театре Эстрады состоится в декабре

Театр Эстрады представит танцевальное шоу "История в отеле"

Спектакль "Саша Шишин" покажут в "Современнике" 29 ноября

Первый показ спектакля "Сын мандарина. Соловей" состоится в Большом театре 30 ноября

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Кинофестиваль документальных фильмов "Знание. Кино" откроют на ВДНХ 28 ноября

На ВДНХ в Музее кино проходит выставка, посвященная фильму Алексея Германа "Трудно быть Богом". Посетители смогут увидеть всю "изнанку" мира, который выстраивал Герман 14 лет вместе со съемочной группой – именно столько времени продолжалась работа над фильмом.

На выставке есть и костюмные комплексы, и эскизы, и бытовые предметы, и фото со съемок. Всего представлено около одной тысячи экспонатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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