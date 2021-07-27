Московские театры хотят сделать COVID-free зонами

Столичные театры с осени смогут пускать зрителей на спектакли по QR-кодам. Такое решение принял столичный департамент культуры.

Как рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер, они уже планируют экспериментально сделать в таком формате три спектакля.

Он отметил, что пускать зрителей по QR-кодам будут с октября. Билеты на эти спектакли уже продаются. И, по словам директора "Ленкома", пользуются спросом.

Как уточняется в соцсетях театра, с ноября систему распространят на все представления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.