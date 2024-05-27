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27 мая, 17:45

Культура

Выставка силуэтных портретов в Пушкинском музее продлится до 25 августа

Выставка силуэтных портретов в Пушкинском музее продлится до 25 августа

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В Москве в Пушкинском музее проходит выставка силуэтных портретов конца XVIII – начала XIX веков "Живой портрет. Волос в волос. Механическое рисование".

В экспозиции есть силуэтные портреты императрицы Екатерины II и других членов императорской семьи, профили деятелей времен Французской революции.

Всего в экспозиции представлены 165 произведений из музеев и частных собраний. Выставка продлится до 25 августа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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