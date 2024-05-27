Сергей Собянин поздравил московских библиотекарей с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек. Также он наградил званием "Почетный работник культуры города Москвы" сотрудниц столичных библиотек Евгению Егорову и Веру Корпачеву.

На данный момент сеть публичных библиотек Москвы включает 440 адресов, объединенных в 20 учреждений. Их модернизировали, теперь эти здания стали современными культурными центрами.

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