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27 мая, 17:45

Новости

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

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За последние 5 лет в Москве была проделана огромная работа по созданию и развитию автоматизированной библиотечной информационной системы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В библиотеках создали электронный каталог книг, внедрили систему с микрочипами для приема и выдачи литературы и запустили онлайн-бронирование книг и станции самообслуживания.
 
Стало легко контролировать любое передвижение книг, сократилось время на их выдачу и оформление возврата. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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