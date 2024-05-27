Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

За последние 5 лет в Москве была проделана огромная работа по созданию и развитию автоматизированной библиотечной информационной системы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В библиотеках создали электронный каталог книг, внедрили систему с микрочипами для приема и выдачи литературы и запустили онлайн-бронирование книг и станции самообслуживания.



Стало легко контролировать любое передвижение книг, сократилось время на их выдачу и оформление возврата. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

