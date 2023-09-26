Российский сериал "Ира" появился в онлайн-кинотеатре "ОККО"

В онлайн-кинотеатре "ОККО" можно посмотреть драмеди "Ира". Сериал расскажет о жизни язвительной героини, которая сначала ссорится с парнем, потом изменяет ему, после чего узнает о своей беременности.

По мнению кинокритиков, сериал похож по стилистике на британскую ленту "Дрянь" с актрисой Фиби Уоллер-Бридж. Особенность сериала заключается в использовании приема "ломка четвертой стены", когда герои обращаются непосредственно к зрителю с экрана.

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