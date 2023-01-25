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Культура

Российские актеры поделились своим отношением к Высоцкому

Российские актеры поделились своим отношением к Высоцкому

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Артисты и актеры поделились своим отношением к личности Владимира Высоцкого. Как прокомментировал актер Сергей Безруков, стихи поэта будут актуальны всегда, потому что в них есть смысл. Дмитрий Певцов отметил, что ни один советский и российский артист не имел такого народного обожания, как Высоцкий.

В среду, 25 января, исполнилось бы 85 лет Владимиру Высоцкому – одному из самых известных советских поэтов, актеров и авторов-исполнителей песен. Его именем названы не только улицы и набережные в городах России, но и почти 20 скал и ледников по всему миру.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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