Анастасия Ивлеева рассказала о фильме "Блогеры и дороги"

24 июня в киноцентре "Каро. Октябрь" прошел премьерный показ фильма "Блогеры и дороги", который посетили участники проекта. Анастасия Ивлеева рассказала зрителям Москвы онлайн о работе над фильмом и поделилась впечатлениями от съемочного процесса.